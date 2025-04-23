Диетолог Круглова назвала самую полезную диету 2025 года

«Из популярных диет, конечно, можно выделить средиземноморскую. Эта диета показала свою эффективность в профилактике целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и нарушений углеводного обмена, таких как сахарный диабет 2 типа, а также в качестве профилактики онкологических заболеваний», — отметила специалист.