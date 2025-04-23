Диетолог Круглова назвала самую полезную диету 2025 года

Средиземноморская диета вновь признана лучшей в ежегодном рейтинге U.S. News & World Report. Врач-диетолог Наталья Круглова в комментарии aif.ru рассказала, почему средиземноморский рацион действительно оправдывает свое лидерство.
По ее словам, эксперты в области здравоохранения оценивали популярные диеты по 21 критерию: от питательной ценности до долгосрочной устойчивости.
«Из популярных диет, конечно, можно выделить средиземноморскую. Эта диета показала свою эффективность в профилактике целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и нарушений углеводного обмена, таких как сахарный диабет 2 типа, а также в качестве профилактики онкологических заболеваний», — отметила специалист.
Врач-диетолог также подчеркнула, что этот стиль питания можно соблюдать годами без вреда для здоровья.
«Средиземноморская диета может стать устойчивым стилем питания — ее можно придерживаться длительное время. Это не вызывает негативных последствий, напротив, действует благоприятно для профилактики различных состояний и заболеваний», — пояснила диетолог.
Кроме того, она подчеркнула, что диета подходит большинству людей благодаря своей гибкости.
«Эта диета достаточно гибкая: ее можно адаптировать под свои вкусовые предпочтения и возможности. Поэтому она и является одним из лучших вариантов для долгосрочного соблюдения», — заключила эксперт.
Помимо средиземноморской диеты, в пятерку лучших также вошли: диета DASH, флекситарианство, MIND-диета и диета клиники Майо. В списке, как отметила Наталья Круглова, снова не оказалось кето, интервального голодания и модных авторских методик — они не прошли по критериям безопасности и устойчивости.