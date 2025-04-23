В Омской области подготовили для экстренной работы летом пожарные поезда

Она уточнила, что подвижные составы базируются на станциях Омск-Пассажирский, Исилькуль, а также Комбинатская и Иртышское. Специальный транспорт позволит тушить огонь в так называемой полосе отвода железной дороги, рядом с элементами ЖД-инфраструктуры. Кроме того, пожарные составы будут использовать при работе на тех пространствах, которые примыкают к магистрали, при ликвидации ЧС.