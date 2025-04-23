В Омской области подготовили для экстренной работы летом пожарные поезда

Летом 2025 года, в пожароопасный сезон, на территории Омской области будут работать четыре спецпоезда. Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба Западно-Сибирской Железной дороги — филиала «РЖД».
«Поезда прошли необходимую подготовку, каждый из них на летний период оснащен дополнительной, третьей, цистерной с водой. На круглосуточное дежурство привлекается по 5 человек в поезде. Для бойцов создан запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах», — рассказала пресс-секретарь Омского региона ЗСЖД Наталья Темник.
Она уточнила, что подвижные составы базируются на станциях Омск-Пассажирский, Исилькуль, а также Комбинатская и Иртышское. Специальный транспорт позволит тушить огонь в так называемой полосе отвода железной дороги, рядом с элементами ЖД-инфраструктуры. Кроме того, пожарные составы будут использовать при работе на тех пространствах, которые примыкают к магистрали, при ликвидации ЧС.
Ранее «КП Омск» сообщила, что рядом с Телецентром столкнулись фура и легковой автомобиль.