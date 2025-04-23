В Перми с 30 апреля введут особый противопожарный режим

За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: на граждан — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на ИП без образования юридического лица — от 40 тыс. до 60 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.