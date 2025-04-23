Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми с 30 апреля введут особый противопожарный режим

На территории города действует весенне-летний пожароопасный сезон.

Источник: Комсомольская правда

На территории Перми с 15 апреля действует весенне-летний пожароопасный сезон. Через неделю, 30 апреля, на территории города введут особый противопожарный режим. Он будет действовать по 10 мая.

В МКУ «ПермГорЛес» пермяков и гостей города призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В этот период запрещено: разводить костры вблизи зданий и сооружений, в лесных зонах вне специальных мест; выжигать сухую траву; бросать непогашенные спички и окурки.

За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: на граждан — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на ИП без образования юридического лица — от 40 тыс. до 60 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по тел. 112.