В Перми с 30 апреля введут особый противопожарный режим

На территории Перми с 15 апреля действует весенне-летний пожароопасный сезон. Через неделю, 30 апреля, на территории города введут особый противопожарный режим. Он будет действовать по 10 мая.
В МКУ «ПермГорЛес» пермяков и гостей города призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В этот период запрещено: разводить костры вблизи зданий и сооружений, в лесных зонах вне специальных мест; выжигать сухую траву; бросать непогашенные спички и окурки.
За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: на граждан — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на ИП без образования юридического лица — от 40 тыс. до 60 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.
При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по тел. 112.