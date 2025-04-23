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NYT: Рубио отменил поездку в Лондон из-за высказывания Зеленского о Крыме

Рубио не поедет в Лондон на переговоры по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил поездку в Британию из-за слов Зеленского о Крымском полуострове, пишет американское издание The New York Times.

По данным журналистов, на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, американская сторона планирует предложить Украине признать Крым территорией Российской Федерации.

Поездку Рубио отменили после высказывания Зеленского, назвавшего данный вариант «неприемлемым».

В материале также сказано, что на переговорах ожидается присутствие представителей Британии, Франции и Киева. Украину будут представлять руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что Рубио не поедет в Лондон на переговоры по украинскому конфликту. Кроме того, от переговоров в Лондоне отказался спецпосланник президента Соединённых Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.