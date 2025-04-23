В Госдуме предложили ввести долгосрочные тарифы ЖКХ

«Если говорить про тарифы на коммунальные услуги, то сейчас существует такая система, когда правительство устанавливает некий “поток”, а регионы уже принимают решение по каждому виду ресурсов. Эта система не отражает реальных потребностей предприятий и реальных потребностей в повышении тарифов. Для некоторых нужно больше, например, вода у нас сильно недооценена. При этом теплоснабжающие организации неплохо себя чувствуют, но и на их услуги прибавляют цену», — пояснила депутат.