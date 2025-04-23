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Рассказываем, почему ввели ограничение движения по Пискунова в Иркутске с 23 апреля

Движение транспорта ограничили по Пискунова в Иркутске с 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ограничение движения по Пискунова в Иркутске с 23 апреля вводится из-за проведения аварийных работ на сетях напорного трубопровода. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение движения по Пискунова в Иркутске с 23 апреля.

— С 8:00 23 апреля до 20:00 8 мая ограничено движение транспорта (сужение проезжей части) по улице Пискунова вблизи здания № 149д, — говорится в сообщении.

В связи с тем, что вводится ограничение движения по Пискунова в Иркутске с 23 апреля, автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска 23 апреля.