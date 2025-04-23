Путин выразил соболезнования руководству Индии после теракта под Пахалгамом

Другой масштабный террористический акт в Инди произошел в 2008 году. Тогда атаке террористов подвергся крупнейший индийский город Мумбаи. Сразу несколько групп боевиков, вооруженных автоматами, пулеметами и ручными гранатами, расстреливали всех, кто попадался им на пути. Со слов очевидцев, главной целью бандитов были граждане США и Великобритании, поэтому основной удар пришелся на пятизвездочные отели, вокзал и элитное кафе «Леопольд».