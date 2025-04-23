Путин выразил соболезнования руководству Индии после теракта под Пахалгамом

В связи с террористическим актом под Пахалгамом президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди. Текст послания был опубликован накануне на официальном сайте Кремля.
«Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — отметил президент России.
Российский лидер также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Индией в борьбе с терроризмом. Вместе с тем Владимир Путин выразил слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Накануне на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии произошла стрельба, повлекшая за собой более 20 погибших. Террористы совершили нападение на иностранных граждан. В связи с этим полиция округа Дели усилила меры безопасности.
Нападение произошло в Пахалгаме, который наиболее часто выбирают туристы в качестве места для отдыха. Преступники, вооружившись автоматами, открыли огонь по иностранцам в долине Байсаран.
Позже сообщалось, что местная полиция приступила к расследованию террористического акта в долине Байсаран. Глава администрации региона Омар Абдулла отметил, что атака стала самым масштабным нападением на мирных жителей за последние годы. Точное число погибших пока не установлено, и власти воздерживаются от подробных комментариев.
Отметим, что как раз в это время в столице Индии продолжался визит вице-президента Соединенных Штатов Америки Джея Ди Вэнса с семьей. Четырехдневная поездка, как сообщается, носит преимущественно неофициальный характер.
Другой масштабный террористический акт в Инди произошел в 2008 году. Тогда атаке террористов подвергся крупнейший индийский город Мумбаи. Сразу несколько групп боевиков, вооруженных автоматами, пулеметами и ручными гранатами, расстреливали всех, кто попадался им на пути. Со слов очевидцев, главной целью бандитов были граждане США и Великобритании, поэтому основной удар пришелся на пятизвездочные отели, вокзал и элитное кафе «Леопольд».