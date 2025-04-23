В Красноярске проект школы на Елены Стасовой получил одобрение госэкспертизы

Школа появится на пересечении Чернышева и Елены Стасовой (сейчас здесь пустырь). В учреждении будут учиться начальные, средние и старшие классы. Внутри оборудуют медицинский блок, актовый зал, библиотеку, мастерские и другое. Кроме того, на территории предусмотрели комплексную спортивную площадку.