В Красноярске проект школы на Елены Стасовой получил одобрение госэкспертизы

В Красноярске проект школы на улице Елены Стасовой получил одобрение государственной экспертизы. Как рассказали в департаменте градостроительства, сейчас решается вопрос с финансированием строительно-монтажных работ.
Проектирование столь нужного для микрорайона Ветлужанка учебного заведения на 1280 мест контролировали специалисты Управления капитального строительства. Возведение объекта может занять чуть больше двух лет.
Школа появится на пересечении Чернышева и Елены Стасовой (сейчас здесь пустырь). В учреждении будут учиться начальные, средние и старшие классы. Внутри оборудуют медицинский блок, актовый зал, библиотеку, мастерские и другое. Кроме того, на территории предусмотрели комплексную спортивную площадку.