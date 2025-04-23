Религиовед Лункин объяснил последние слова папы римского перед смертью

«В словах благодарности папы Франциска медбрату я вижу его волю к жизни. Даже в последние часы, возможно, уже перед смертью, он держался стойко. Болезнь подточила его, но он оставался смелым, продолжал исполнять обязанности папы римского до конца. Это говорит о его сильном характере: с одной стороны — прощание, с другой — готовность оставаться с Церковью даже в предсмертном состоянии. Он находил в себе силы выйти к верующим, сказать им несколько слов, вернуться на площадь», — добавил религиовед.