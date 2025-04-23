Религиовед Лункин объяснил последние слова папы римского перед смертью

Религиовед Роман Лункин в беседе с журналистом aif.ru прокомментировал последние слова папы римского Франциска, сказанные им после пасхальной службы.
По мнению эксперта, это было символическое прощание понтифика с площадью Святого Петра и Ватиканом.
«Я думаю, что последние слова папы Франциска — это его прощание с площадью Святого Петра и с Ватиканом в его земном воплощении, с Церковью в ее земной форме. Ведь, согласно взгляду верующих, Церковь — это и небесное, и земное божественное становление. Поэтому эти несколько слов, на мой взгляд, имеют символическое значение: с одной стороны, это прощание с Ватиканом, а с другой — знак того, что Папа не собирался все бросать», — рассказал Лункин.
Он подчеркнул, что даже в предсмертном состоянии Франциск находил в себе силы оставаться с верующими и выполнять свои обязанности.
«В словах благодарности папы Франциска медбрату я вижу его волю к жизни. Даже в последние часы, возможно, уже перед смертью, он держался стойко. Болезнь подточила его, но он оставался смелым, продолжал исполнять обязанности папы римского до конца. Это говорит о его сильном характере: с одной стороны — прощание, с другой — готовность оставаться с Церковью даже в предсмертном состоянии. Он находил в себе силы выйти к верующим, сказать им несколько слов, вернуться на площадь», — добавил религиовед.
Собеседник aif.ru отметил, что завещанием папы Франциска стали не только его дела и наследие, но и его пасхальная проповедь, в ходе которой он много говорил о христианском гуманизме, о мире и выступал против гонки вооружений.
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет утром 21 апреля. В феврале его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для обследования и лечения бронхита, однако позже медики диагностировали у него начальную стадию двусторонней пневмонии.
Во время лечения понтифик пережил четыре эпизода дыхательной недостаточности, два из которых врачи сочли угрожающими жизни.
После пяти недель в клинике Франциск был выписан 23 марта. Ему был назначен длительный курс терапии и как минимум два месяца отдыха.