В Омске продают 62-летнюю «Волгу» за 790 тысяч рублей

На одной из онлайн-платформ омичам предложили приобрести ретромашину. За отреставрированную «Волгу» 1963 года производства попросили 790 рублей.
«98% оригинальный автомобиль, вложений не требует. Обмена нет! Реальному покупателю хороший торг», — коротко писал свой товар автор объявления 19 апреля 2025 года.
Продавец добавил, что пробег у машины — 10 тысяч км, привод задний, коробка переда — механика.
На опубликованных фото можно увидеть, что советский автомобиль находится в отличном состоянии.
Ранее «КП Омск» рассказала, что к летней работе в регионе подготовили пожарные поезда.