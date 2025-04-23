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В Омске продают 62-летнюю «Волгу» за 790 тысяч рублей

Ретроавтомобиль находится в безупречном состоянии.
Источник: Комсомольская правда

На одной из онлайн-платформ омичам предложили приобрести ретромашину. За отреставрированную «Волгу» 1963 года производства попросили 790 рублей.

«98% оригинальный автомобиль, вложений не требует. Обмена нет! Реальному покупателю хороший торг», — коротко писал свой товар автор объявления 19 апреля 2025 года.

Продавец добавил, что пробег у машины — 10 тысяч км, привод задний, коробка переда — механика.

На опубликованных фото можно увидеть, что советский автомобиль находится в отличном состоянии.

Ранее «КП Омск» рассказала, что к летней работе в регионе подготовили пожарные поезда.