Очередное массовое отключение электричества во Владивостоке расследует прокуратура

По уточнённым данным, днём без света остались многоквартирные дома на улице Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Можжевеловая, Окатовая, Терешковой и Харьковская, в которых проживает более 9 тысяч человек, а также восемь социально-значимых учреждений. Авария произошла на электрической подстанции «Улисс», о завершении аварийно-восстановительных работ прокуратура доложила после 21:00.
Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также нормативного срока устранения аварии.
Напоминаем, в прошлом году из-за постоянных отключений света в Первомайском районе прокурор вместе с представителями Ростехнадзора осмотрел все первомайские подстанции, в районе их пять: «Загородная», «Голдобин», «Чуркин», «Рыбный порт» и «Улисс». Были приняты некие меры прокурорского реагирования, однако ситуация с энергоснабжением Первомайского района Владивостока ощутимо для потребителей не улучшилась.
Ещё раньше Владивостоку обещали модернизацию системы энергоснабжения после того, как в ноябре 2020 года город из-за ледяного дождя, перебившего провода и порушившего опоры ЛЭП, оказался обесточен на несколько суток, отключились также насосные станции и котельные. Наиболее масштабное отключение поразило именно Первомайский район.