Очередное массовое отключение электричества во Владивостоке расследует прокуратура

По уточнённым данным, днём без света остались многоквартирные дома на улице Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Можжевеловая, Окатовая, Терешковой и Харьковская, в которых проживает более 9 тысяч человек, а также восемь социально-значимых учреждений. Авария произошла на электрической подстанции «Улисс», о завершении аварийно-восстановительных работ прокуратура доложила после 21:00.