28 туристов погибли на отдыхе в Индии: что известно о нападении террористов

Отдых на роскошных природных пространствах в Индии закончился катастрофой. Инцидент со стрельбой произошел 22 апреля в союзной территории Джамму и Кашмир. Отдыхающие прибыли посмотреть на бескрайние поля и покататься на пони, а столкнулись с вооруженными террористами. Боевики расстреляли не менее 28 туристов, транслирует телеканал News18, ссылаясь на источники в силовых структурах.
В числе жертв террористов оказались как граждане Индии, так и путешественники из-за границы. Кроме того, помимо убитых, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. По словам очевидцев, вооруженные и одетые в военную форму люди открыли беспорядочный огонь. Туристы оказались случайными жертвами.
«Очевидцы рассказали, что двое или трое вооруженных людей в военной форме открыли беспорядочную стрельбу, вызвав страх и замешательство среди туристов, отдыхавших в этом месте, которое послужило фоном для ряда фильмов Болливуда в 1980-х годах», — рассказал собеседник телеканала.
По предварительным данным, ответственными за нападение являются боевики одной из преступных группировок Южной Азии. Такое впервые случилось в долине Байсаран.
По имеющимся сведениям, среди погибших не числятся граждане России. Однако личности пострадавших от рук террористов пока не установлены. Индийские журналисты, тем временем, подметили интригующее совпадение. Террористы напали на отдыхающих в период визита в Индию вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он встречался с местным премьером Нарендрой Моди.
Местные власти отреагировали на инцидент. Глава администрации региона Омар Абдулла подчеркнул, что нападение стало самым масштабным террором в отношении мирных жителей за последние годы, с 2000-х. Точное число погибших пока не установлено, а власти воздерживаются от подробных комментариев.
Российский лидер Владимир Путин принес соболезнования в связи со стрельбой под Пахалгамом. Он написал письмо на имя премьера Нарендры Моди. Владимир Путин отметил, что такое преступление не имеет оправданий. Россия готова оказать помощь государству в борьбе с международным терроризмом.