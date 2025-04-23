28 туристов погибли на отдыхе в Индии: что известно о нападении террористов

Отдых на роскошных природных пространствах в Индии закончился катастрофой. Инцидент со стрельбой произошел 22 апреля в союзной территории Джамму и Кашмир. Отдыхающие прибыли посмотреть на бескрайние поля и покататься на пони, а столкнулись с вооруженными террористами. Боевики расстреляли не менее 28 туристов, транслирует телеканал News18, ссылаясь на источники в силовых структурах.