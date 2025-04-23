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ВСУ раздавали жителям Гуева листовки с «приглашением» выехать на Украину

Солдаты ВСУ раздавали листовки с картинками и карикатурами.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы Вооружённых сил Украины во время оккупации населённого пункта Гуево раздавали россиянам листовки с «приглашением» отправиться на украинскую территорию, сообщает ТАСС.

Об этом агентству рассказала жительница села Татьяна, которая была эвакуирована после освобождения Гуево.

«Было бумажное приглашение выехать на Украину. Они утверждали, будто у них хорошо, а в России — не очень. Это были листовки с картинками, карикатурами», — сказала она.

Кроме того, женщина отметила, что сначала украинские солдаты предлагали выехать через Украину в Белоруссию. Жители села отказались.

Село Гуево расположено в Суджанском районе Курской области.

Ранее сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины убили шесть человек при эвакуации из освобождённого Гуева.