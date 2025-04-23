В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы

В среду, 23 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит +19,+24°, по северу +12,+17°.
В четверг, 24 апреля, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +21,+26°.
В пятницу, 25 апреля, ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +17,+22°.