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В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы

В ближайшие три дня в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 60% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Башинформ

В среду, 23 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит +19,+24°, по северу +12,+17°.

В четверг, 24 апреля, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный с переходом на южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +21,+26°.

В пятницу, 25 апреля, ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +17,+22°.