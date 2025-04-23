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Голос Левитана прозвучит ранним утром 9 мая в Новосибирске

Жители города смогут услышать объявление о Победе на площади Свердлова.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 9 мая в Новосибирске на площади Свердлова прозвучит голос Юрия Левитана. Там включат запись объявления о Победе, как это было 80 лет назад. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— На площади Свердлова 9 мая в шесть часов пройдет акция «И город узнал о Победе». В этот день здесь будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года в момент официального объявления окончания войны, — уточнил он.

Во время мероприятия на площади прозвучат песни военных лет, расскажут воспоминания очевидцев тех дней, а также о том, как работали предприятия в Новосибирске в годы войны.

После завершения акции участников пригласят в Концертный комплекс имени Маяковского, где покажут фильмы из серии «Новосибирск — город трудовой доблести». Также гости там смогут угоститься полевой кухней и выпить чай.