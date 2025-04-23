Последние часы жизни Папы Римского Франциска: умирая, он трогательно обратился к своему врачу

После традиционного благословения с балкона Собора Святого Петра Папа Римский выразил желание проехать по площади на папамобиле, но прежде спросил совета у Страппетти. Получив одобрение, понтифик совершил поездку, после чего поблагодарил помощника: «Спасибо, что вернул меня на площадь».