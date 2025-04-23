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Последние часы жизни Папы Римского Франциска: умирая, он трогательно обратился к своему врачу

В Ватикане рассказали о последних часах жизни Папы Римского Франциска.

Источник: Комсомольская правда

Согласно Vatican News, в числе последних слов Папы Римского Франциска была благодарность его медицинскому помощнику Массимилиано Страппетти, который уговорил понтифика после пасхального обращения 20 апреля воспользоваться автомобилем вместо пешей прогулки.

После традиционного благословения с балкона Собора Святого Петра Папа Римский выразил желание проехать по площади на папамобиле, но прежде спросил совета у Страппетти. Получив одобрение, понтифик совершил поездку, после чего поблагодарил помощника: «Спасибо, что вернул меня на площадь».

При этом в воскресенье вечером понтифик провел время в отдыхе и спокойно принял ужин. Около 5:30 его состояние начало ухудшаться, а спустя час наступила кома. Как отмечают очевидцы, смерть наступила быстро и безболезненно.

21 апреля 2025 года в Риме в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо. Он умер от инсульта.