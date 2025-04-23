В Иркутской области детские пособия начислят досрочно из-за майских праздников

Жители Приангарья получат ряд детских пособий досрочно — с 28 по 30 апреля. Связано это с майскими праздниками. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, речь идет о мерах поддержки, которые поступают на банковские счета 3 числа каждого месяца.