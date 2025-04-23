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В Иркутской области детские пособия начислят досрочно из-за майских праздников

Деньги переведут 28—30 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Приангарья получат ряд детских пособий досрочно — с 28 по 30 апреля. Связано это с майскими праздниками. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, речь идет о мерах поддержки, которые поступают на банковские счета 3 числа каждого месяца.

— Следующее перечисление будет по обычному графику. А именно, пособия за май на счета родителей поступят 3 июня, — уточнил управляющий Отделением Соцфонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

28—30 апреля перечислят пенсию за май жителям тех районов, где продолжает действовать режим ЧС — это Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский. Тем, кто получает пенсию через почту, доставят деньги 30 апреля.

Отметим, что средства из маткапитала поступят на счет по обычному графику, а именно 5 мая. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 7 мая.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничили по Пискунова в Иркутске с 23 апреля по 8 мая.