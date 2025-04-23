Новосибирский инженер зафиксировал «пасхальную» комету

В первой половине апреля она демонстрировала яркий ионный хвост, однако в последние дни, несмотря на приближение к Солнцу, яркость кометы перестала увеличиваться, а хвост почти исчез. Это может свидетельствовать о разрушении кометы, которая, вероятно, распадется в ближайшее время. Об этом разработчик рассказал для РИА Новости.