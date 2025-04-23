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Новосибирский инженер зафиксировал «пасхальную» комету

Инженер из НГУ зафиксировал комету C/2025 F2 SWAN.

Источник: НГУ

Инженер из НГУ зафиксировал комету C/2025 F2 SWAN.

Комета C/2025 F2 SWAN, открытая в конце марта и получившая неофициальное название «пасхальная», была зафиксирована инженером обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаилом Масловым.

В ближайшие недели, до конца апреля и в начале мая текущего года, комету еще можно будет наблюдать через телескоп.

В первой половине апреля она демонстрировала яркий ионный хвост, однако в последние дни, несмотря на приближение к Солнцу, яркость кометы перестала увеличиваться, а хвост почти исчез. Это может свидетельствовать о разрушении кометы, которая, вероятно, распадется в ближайшее время. Об этом разработчик рассказал для РИА Новости.

Напомним, что солнечная активность начнёт снижаться в ближайшие два года.