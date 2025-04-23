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Цены на бензин в Новосибирской области резко скакнули в марте

Данные предоставил Новосибирскстат.

Источник: Reuters

В марте 2025 года в Новосибирской области зафиксирован рост цен на большинство видов моторного топлива. Как сообщает Новосибирскстат, наиболее значительно подорожал бензин марки АИ-98, средняя цена которого достигла 79,44 рубля за литр.

«Цены на АИ-95 выросли до 73,81 рубля за литр, на АИ-92 — до 54,40 рубля, при этом индекс потребительских цен составил 100,7% и 100,6% соответственно», — отмечается в отчете Новосибирскстата.

Дизельное топливо также подорожало до 73,81 рубля за литр, что на 6,86 рубля выше показателей марта 2024 года. Единственным видом топлива, показавшим снижение цены, стало газовое моторное топливо, стоимость которого уменьшилась с 28,38 рубля до 22,27 рубля за литр, а индекс потребительских цен составил 99,9%. Рост цен на топливо традиционно влияет на стоимость перевозок и может отразиться на ценах товаров первой необходимости.