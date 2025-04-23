Цены на бензин в Новосибирской области резко скакнули в марте

Дизельное топливо также подорожало до 73,81 рубля за литр, что на 6,86 рубля выше показателей марта 2024 года. Единственным видом топлива, показавшим снижение цены, стало газовое моторное топливо, стоимость которого уменьшилась с 28,38 рубля до 22,27 рубля за литр, а индекс потребительских цен составил 99,9%. Рост цен на топливо традиционно влияет на стоимость перевозок и может отразиться на ценах товаров первой необходимости.