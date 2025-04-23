В Приморье продлили помощь приемным семьям

Принятый в 2020 году закон позволяет приемным родителям, потерявшим единственное жилье в результате пожара, получить выплату на покупку или строительство нового дома за счет краевого бюджета. Теперь право на поддержку распространяется на случаи, произошедшие с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.
Помощь предоставляется при соблюдении ряда условий: приемная семья должна иметь статус многодетной, не владеть другим жильем или его долей в России и не быть нанимателями социального жилья. Пострадавшая семья должна подать заявление о выплате не позднее шести месяцев после пожара. Выданное свидетельство действительно до 10 декабря года его оформления, а выплата производится путем прямой оплаты договора купли-продажи или строительства.
Размер выплаты будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра в муниципалитете, где находилось утраченное жилье, аналогично порядку обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
По данным профильного министерства, в 2025 году на реализацию закона потребуется дополнительно около 3,9 млн рублей из краевого бюджета, чтобы обеспечить жильем одну приемную семью из Хорольского округа.