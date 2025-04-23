В Приморье продлили помощь приемным семьям

Помощь предоставляется при соблюдении ряда условий: приемная семья должна иметь статус многодетной, не владеть другим жильем или его долей в России и не быть нанимателями социального жилья. Пострадавшая семья должна подать заявление о выплате не позднее шести месяцев после пожара. Выданное свидетельство действительно до 10 декабря года его оформления, а выплата производится путем прямой оплаты договора купли-продажи или строительства.