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Медиков наказали за нарушение прав пациента в Новосибирской области

Пенсионеру не давали направление на медико-социальную экспертизу. Он обратился в прокуратуру.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Усть-Таркского района Новосибирской области защитила права 72-летнего местного жителя, который не мог получить направление на медико-социальную экспертизу.

В 2022 году мужчине ампутировали ногу. Однако, по данным ведомства, должностные лица Усть-Таркской ЦРБ не направили его на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ), хотя того требуют правила.

Также в 2024-м, когда новосибирец обратился с просьбой изменить ему группу инвалидности и предоставить средства реабилитации, его снова не направили на МСЭ.

Главврачу медучреждения внесли представление. В итоге 3 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а нуждающегося направили на экспертизу. Предоставление средств реабилитации проконтролируют правоохранители.