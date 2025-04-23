Медиков наказали за нарушение прав пациента в Новосибирской области

Прокуратура Усть-Таркского района Новосибирской области защитила права 72-летнего местного жителя, который не мог получить направление на медико-социальную экспертизу.
В 2022 году мужчине ампутировали ногу. Однако, по данным ведомства, должностные лица Усть-Таркской ЦРБ не направили его на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ), хотя того требуют правила.
Также в 2024-м, когда новосибирец обратился с просьбой изменить ему группу инвалидности и предоставить средства реабилитации, его снова не направили на МСЭ.
Главврачу медучреждения внесли представление. В итоге 3 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а нуждающегося направили на экспертизу. Предоставление средств реабилитации проконтролируют правоохранители.