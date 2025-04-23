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Синоптик Ильин: на Первомай в Москве ожидается до +20

После похолодания тепло вернется в столицу 29−30 апреля.

Источник: Аргументы и факты

В Москве на Первомай ожидается 15−20 градусов тепла, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Холода, которые прогнозинуются в Москве в конце этой недели, задержатся буквально на пару дней. Затем температура снова начнет подниматься и превысит 10-ти градусную отметку уже во вторник, 29 апреля, а 1 мая ожидается 15−20 градусов тепла», — отметил эксперт.

Синоптик добавил, что происходящие волновые процессы они достаточно скорострельные, поэтому потепление может сместиться на сутки.

Ранее Ильин рассказал, что 27 апреля на севере области и в Москве возможен мокрый снег.