Синоптик Ильин: на Первомай в Москве ожидается до +20

«Холода, которые прогнозинуются в Москве в конце этой недели, задержатся буквально на пару дней. Затем температура снова начнет подниматься и превысит 10-ти градусную отметку уже во вторник, 29 апреля, а 1 мая ожидается 15−20 градусов тепла», — отметил эксперт.