Синоптик Ильин: на Первомай в Москве ожидается до +20

В Москве на Первомай ожидается 15−20 градусов тепла, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Холода, которые прогнозинуются в Москве в конце этой недели, задержатся буквально на пару дней. Затем температура снова начнет подниматься и превысит 10-ти градусную отметку уже во вторник, 29 апреля, а 1 мая ожидается 15−20 градусов тепла», — отметил эксперт.
Синоптик добавил, что происходящие волновые процессы они достаточно скорострельные, поэтому потепление может сместиться на сутки.
Ранее Ильин рассказал, что 27 апреля на севере области и в Москве возможен мокрый снег.