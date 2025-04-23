Стал затворником: друзья и врачи сказали, почему Ефремов не выходит из дома

Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов последнее время не выходит на улицу даже на прогулки. Это, по словам опрошенных aif.ru врачей и экспертов, может грозить артисту проблемами. При этом и сам выход на улицу весной чреват для него осложнениями заболеваний — хронической обструктивной болезни легких.
Затворничество после колонии — обычное явление.
Правозащитник Иван Мельников заявил aif.ru, что многие, кто только освободился, закрываются в себе и сидят постоянно дома. Поэтому, по его словам, затворничество Ефремова является частым явлением. При этом он не исключил, что актер также боится выходить на улицу из-за огромного количества репортеров, которые могут его поджидать у дома.
«Я думаю, он из-за этого тоже переживает», — сказал собеседник издания.
Взаперти Ефремов может вновь начать пить.
Мельников подчеркнул в беседе с aif.ru, что затворничество Ефремова может привести к тому, что он вновь начнет употреблять алкоголь. Правозащитник уточнил, что те, кто принимали наркотики или выпивали до того, как попасть в места лишения свободы, на свободе могут вновь вернуться к этим привычкам. К сожалению, по его словам, об этом говорит статистика. Поэтому Ефремову необходимо найти какое-либо хобби или выйти на работу.
«Надо понимать, что теперь он находится под особым контролем, поэтому ему нельзя ни в коем случае нарушать закон, нельзя пить, чтобы не попасть опять в какую-нибудь нехорошую передрягу. А любое незначительное нарушение может повлечь повторное помещение в исправительное учреждение», — сказал aif.ru Мельников.
При этом правозащитник выразил уверенность, что Ефремов исправился и он сможет перебороть свои негативные качества, которые были до того, как он оказался в колонии.
Без прогулок у Ефремова может развиться гиподинамия.
При постоянном нахождении дома у Ефремова может развиться гиподинамия — слабость мышечной массы, отметила в разговоре с aif.ru врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, актеру необходимо восстанавливаться после стольких лет заключения в исправительной колонии, где условия, по мнению врача, были серьезные.
«Ему нужно делать зарядку, заниматься на тренажерах», — сказала врач.
Выход на улицу может грозить актеру отеком легких.
При этом Лапа заявила aif.ru, что Ефремову, возможно, посоветовали оставаться дома врачи из-за диагностированной у него хронической обструктивной болезни легких. По ее словам, если актер выйдет на улицу, у него может произойти отек легких, поскольку сейчас зреет пыльца. Врач отметила, что в таком случае артисту будет достаточно иметь дома кондиционер.
«Этот воздух будет более свежим, чем тот, который на улице с пыльцой, который может вызвать обструкцию еще больше», — сказала собеседница издания.