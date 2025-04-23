Стал затворником: друзья и врачи сказали, почему Ефремов не выходит из дома

Мельников подчеркнул в беседе с aif.ru, что затворничество Ефремова может привести к тому, что он вновь начнет употреблять алкоголь. Правозащитник уточнил, что те, кто принимали наркотики или выпивали до того, как попасть в места лишения свободы, на свободе могут вновь вернуться к этим привычкам. К сожалению, по его словам, об этом говорит статистика. Поэтому Ефремову необходимо найти какое-либо хобби или выйти на работу.