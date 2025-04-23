Рябыкин дал прогноз на седьмой матч омского «Авангарда» в ¼ плей-офф

Экс-наставник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился своим видением исхода решающего поединка между «Ястребами» и ярославским «Локомотивом». Сообщает портал Russia-hockey.ru.
Он отметил, что омичи обрели свою игру, она стала предсказуемой. По его мнению, многое будет зависеть от «Локомотива». Команде предстоит искать свежие и более изобретательные решения, чтобы застать «Авангард» врасплох.
Помимо силы духа «Ястребов», Рябыкин выделяет уверенную игру голкипера команды Никиты Серебрякова.
Дмитрий Рябыкин подчеркнул, что со времен победного сезона Омск не видел такой стабильной вратарской игры.
«Серебряков, может быть, не идеально открыл серию, но в последних двух матчах сыграл безупречно. Когда есть такая вратарская игра, у команды вырастают крылья», — сказал Рябыкин.
Решающий поединок второго этапа плей-офф КХЛ между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» состоится сегодня, 23 апреля, в Ярославле.
В предыдущей встрече на льду «G-Drive Арены» омичи смогли добиться уверенной победы, забросив три шайбы. Счёт в серии 3−3.