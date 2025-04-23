Популярных стендап-комиков лишили гражданства России: о ком речь

Что же касается Дмитрия Романова, то он покинул Россию в 2022 году. В 2024 году у него родилась дочь, и он с семьей перебрался в Лиссабон. Там, делился тогда планами скандальный стендапер, он планирует оформить сразу пять гражданств для своей маленькой наследницы.