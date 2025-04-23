Популярных стендап-комиков лишили гражданства России: о ком речь

Стендап-комики Вячеслава Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства. Также оскандалившимся звездам запрещен въезд в РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной Службы Безопасности.
«По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили также, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск. Артист подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 УК Белоруссии (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Комиссаренко испугался экстрадиции и сбежал на Украину. Там артист во всеуслышание заявил о «незаконном уголовном преследовании».
Дмитрия Романова тоже в России уже нет. Сцену на Родине он променял на работу волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, отметили в ФСБ.
Кроме того, и Комиссаренко, и Романов теперь запрещен въезд в Российскую Федерацию, поскольку их действия создают угрозу национальной безопасности страны.
В январе этого года стендап-комик Вячеслав Комиссаренко занесли в список экстремистов в Белоруссии. Его имя появилось в обновленном перечне организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности, который был опубликован на сайте Министерства внутренних дел республики. А в декабре прошлого года суд приговорил юмориста к шести годам лишения свободы за неоднократные оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Что же касается Дмитрия Романова, то он покинул Россию в 2022 году. В 2024 году у него родилась дочь, и он с семьей перебрался в Лиссабон. Там, делился тогда планами скандальный стендапер, он планирует оформить сразу пять гражданств для своей маленькой наследницы.
А годом ранее Романов объявил о завершении карьеры. Теперь, по его словам, он намерен заниматься наставничеством. В новой отрасли. Добавил Романов, его привлекает не новый заработок, а возможность помогать людям и получать от них благодарность за свой труд.