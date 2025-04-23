В Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет полностью импортозамещенный SJ-100

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полностью импортозамещенный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Сертификационные испытания планируется закончить до конца этого года, чтобы с 2026 года начать поставки лайнеров в авиакомпании, сообщили в госкорпорации «Ростех».
В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе, подчеркнули в Ростехе.
«Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета “Суперджета”. Уверен, это станет важным шагом к укреплению технологической независимости нашей страны и внесет значительный вклад в развитие отечественного авиастроения. Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании», — рассказал генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Вадим Бадеха, его слова приводятся в сообщении госкорпорации.