В Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет полностью импортозамещенный SJ-100

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета “Суперджета”. Уверен, это станет важным шагом к укреплению технологической независимости нашей страны и внесет значительный вклад в развитие отечественного авиастроения. Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании», — рассказал генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Вадим Бадеха, его слова приводятся в сообщении госкорпорации.