Депутат Колесник задал вопрос об ориентации хоккеиста Гашека

Депутат Госдумы Андрей Колесник после заявления экс-голкипера чешской хоккейной сборной Доминика Гашека о том, что якобы зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством, усомнился в сексуальной ориентации спортсмена.
«Гашеку, видимо, себя как-то нужно обозначить, потому что он сейчас себя ведет как вышедшие в тираж девчонки с пониженной социальной ответственностью и повышенной социальной коммуникабельностью, которые начинают истерики закатывать, так как их никто не замечает. И вот они уже и чулочки какие-то надевают в сеточку, и туфельки на немыслимых платформах, а потом, когда видят, что на них никто не смотрит, начинают кричать и обвинять весь мир, обзываться и плеваться», — сказал Колесник.
Депутат призвал не обращать внимания на высказывания Гашека. «Еще неизвестно, кстати, какой он ориентации», — подытожил Колесник.
Как сообщалось, Гашек пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на угрозы от замглавы Совбеза России. Он утверждает, что «Медведев угрожал убить» его.
После этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом, а сам Медведев выразил уверенность, что чех страдает психическим заболеванием. Колесник в свою очередь отметил, что против Гашека нужно возбудить уголовное дело.