Депутат Колесник задал вопрос об ориентации хоккеиста Гашека

«Гашеку, видимо, себя как-то нужно обозначить, потому что он сейчас себя ведет как вышедшие в тираж девчонки с пониженной социальной ответственностью и повышенной социальной коммуникабельностью, которые начинают истерики закатывать, так как их никто не замечает. И вот они уже и чулочки какие-то надевают в сеточку, и туфельки на немыслимых платформах, а потом, когда видят, что на них никто не смотрит, начинают кричать и обвинять весь мир, обзываться и плеваться», — сказал Колесник.