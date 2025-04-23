Эксперт рассказала об опасных последствиях дефицита витаминов для детей

— Нехватка сразу трех и более витаминов наблюдается примерно у половины детей, и многие из них испытывают дефицит витамина D. Недостаток у детей витаминов А, С, D, В6 и В12 может повысить риск аллергических заболеваний органов дыхания и кожи, функциональных расстройств нервной системы и нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта — в два раза, — объяснила KP.RU специалист.