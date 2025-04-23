Эксперт рассказала об опасных последствиях дефицита витаминов для детей

Нехватка витаминов может быть особенно опасной для подростков, ведь их организм активно растет и развивается. Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская рассказала о связи заболеваний и дефицита витаминов.
— Нехватка сразу трех и более витаминов наблюдается примерно у половины детей, и многие из них испытывают дефицит витамина D. Недостаток у детей витаминов А, С, D, В6 и В12 может повысить риск аллергических заболеваний органов дыхания и кожи, функциональных расстройств нервной системы и нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта — в два раза, — объяснила KP.RU специалист.
По словам Баньковской, гиповитаминоз у подростков может привести к головным болям и снижению зрения (миопии), а у девочек в возрасте 11−14 лет также отмечается связь между дефицитом витаминов группы В и нерегулярным менструальным циклом.
Эксперты отмечают, что человек обладает удивительной способностью адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, включая гиповитаминоз. Он может не ощущать явных проблем со здоровьем, несмотря на то, что некоторые его органы и системы функционируют с дефицитом витаминов.