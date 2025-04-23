Россиян ждут досрочные выплаты: когда начислят пенсии и пособия за май

Досрочно выплаты в мае перечислят тем, кто получает их безналично.
Социальный фонд России анонсировал досрочное начисление пенсионных выплат за май для определенной группы пенсионеров. Также, в связи с майскими праздниками, до конца апреля он перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Когда россиянам ждать выплаты пенсий и пособий за май — в материале URA.RU.
Пенсионеры.
Согласно сообщению, опубликованному в официальном телеграм-канале фонда, пенсии за май будут перечислены гражданам РФ досрочно. Речь идет о пенсионерах, которые обычно получают свои пенсии через банковские учреждения с 1-го по 5-е число каждого месяца. Согласно официальному заявлению фонда, помимо основной пенсии, досрочно будут перечислены и все прочие выплаты, которые обычно предоставляются пенсионерам.
Какие пенсии придут досрочно.
страховыесоциальныенакопительныепо старостипо инвалидности.
До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число", — говорится в сообщении Социального фонда РФ. Это решение направлено на обеспечение более удобного и гладкого процесса получения средств в преддверии праздничных дней.
Семьи.
В преддверии майских праздников Социальный фонд РФ принял решение о досрочном перечислении детских пособий, которые традиционно выплачиваются в начале мая. Родители получат средства на свои банковские счета до конца апреля.
Какие выплаты придут досрочно.
единое пособие на детей до 17 летпособие по беременностиежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителейежемесячное пособие на первого ребенка до 3 летпособие на детей военнослужащих по призыву.
Однако уточняется, что досрочные выплаты касаются только тех семей, которые выбрали безналичный способ получения пособий через банк. Для тех, кто получает пособия через почтовые отделения, выплаты будут произведены в мае согласно графику работы Почты России в каждом регионе и продлятся до 25-го числа.