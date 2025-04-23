Россиян ждут досрочные выплаты: когда начислят пенсии и пособия за май

Социальный фонд России анонсировал досрочное начисление пенсионных выплат за май для определенной группы пенсионеров. Также, в связи с майскими праздниками, до конца апреля он перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Когда россиянам ждать выплаты пенсий и пособий за май — в материале URA.RU.