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Иркутск лидирует среди бюджетных направлений для отдыха на майские праздники

Средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 4,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск лидирует в рейтинге самых востребованных и экономичных городов России для майских праздников. Как выяснили ИА IrkutskMedia, средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 4,5 тысячи рублей, что делает город привлекательным для туристов.

— В топ также попали Тюмень и Самара, где цена за ночь достигает 4,9 тысячи рублей. Среди других доступных вариантов для путешествий: Адлер и Махачкала (5,1 тыс. руб.), Новосибирск (5,2 тыс. руб.), Краснодар (5,7 тыс. руб.), Владимир (5,8 тыс. руб.), Владивосток и Екатеринбург (5,9 тыс. руб.), — пишут в агентстве.

Опрос проводился в марте текущего года с участием более тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что действующий мэр Иркутска Руслан Болотов представил программу развития города для участия в выборах.