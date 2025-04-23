Иркутск лидирует среди бюджетных направлений для отдыха на майские праздники

— В топ также попали Тюмень и Самара, где цена за ночь достигает 4,9 тысячи рублей. Среди других доступных вариантов для путешествий: Адлер и Махачкала (5,1 тыс. руб.), Новосибирск (5,2 тыс. руб.), Краснодар (5,7 тыс. руб.), Владимир (5,8 тыс. руб.), Владивосток и Екатеринбург (5,9 тыс. руб.), — пишут в агентстве.