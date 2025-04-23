Дочери лишились отца: прошли похороны погибшего во время СВО военнослужащего из Башкирии

— Зарекомендовал себя как высококлассный специалист. Выражаем глубокие искренние соболезнования родителям, детям, всем родным и близким Дмитрия Юрьевича. С честью и достоинством наш земляк отдал свою жизнь за Отечество, за будущее своих дочерей. Спи спокойно, дорогой Дмитрий Юрьевич, — заявили в администрации Белорецкого района.