Дочери лишились отца: прошли похороны погибшего во время СВО военнослужащего из Башкирии

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Дмитрием Фроловым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Дмитрий Юрьевич родился в Белорецке в 1983 году. После девятого класса школы села Железнодорожный поступил в Магнитогорский строительный колледж. Мужчина был спортсменом: увлекался хоккеем, лыжами, футболом.
«Срочку» проходил в воздушно-десантных войсках в Омске. Трудился мастером в стройкомпании «Уралстройсталь». В 2023 году подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО, где служил в военной разведке.
— Зарекомендовал себя как высококлассный специалист. Выражаем глубокие искренние соболезнования родителям, детям, всем родным и близким Дмитрия Юрьевича. С честью и достоинством наш земляк отдал свою жизнь за Отечество, за будущее своих дочерей. Спи спокойно, дорогой Дмитрий Юрьевич, — заявили в администрации Белорецкого района.
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