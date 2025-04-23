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Роспотребнадзор обнаружил бензол в швейцарских кремах La Roche-Posay

В продукции La Roche-Posay обнаружили опасный канцероген — бензол.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор в косметике швейцарского бренда La Roche-Posay обнаружил бензол — вещество с доказанной канцерогенной активностью. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на ответ ведомства на обращение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

В марте депутат Леонов обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием принять защитные меры для россиян после выявления опасного канцерогена бензола в продукции La Roche-Posay.

Кроме этого, ведомство проанализировало работу нескольких маркетплейсов в Интернете и выявило продажу схожей парфюмерно-косметической продукции. Также отмечается, что Роспотребнадзор направил в московскую прокуратуру данные для рассмотрения вопроса о возможных контрольных проверках.

Ранее KP.RU писал, что в ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-гигиенических норм на 150 пляжах в Анапе и Темрюкском районе.