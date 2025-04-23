Роспотребнадзор обнаружил бензол в швейцарских кремах La Roche-Posay

Кроме этого, ведомство проанализировало работу нескольких маркетплейсов в Интернете и выявило продажу схожей парфюмерно-косметической продукции. Также отмечается, что Роспотребнадзор направил в московскую прокуратуру данные для рассмотрения вопроса о возможных контрольных проверках.