Дополнительный отпуск и соцвыплаты: Life.ru узнал, какие льготы положены матерям-одиночкам

В трудовой сфере одиноким матерям гарантированы особые права: возможность получить внеочередной отпуск, дополнительный 14-дневный отпуск без сохранения зарплаты, защита от увольнения по инициативе работодателя (если ребёнок младше 14 лет или является инвалидом до 18 лет), право на сокращённый рабочий день и особые условия привлечения к ночным сменам, сверхурочной работе и командировкам (только с письменного согласия).