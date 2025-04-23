Дополнительный отпуск и соцвыплаты: Life.ru узнал, какие льготы положены матерям-одиночкам

В трудовой сфере одиноким матерям гарантированы особые права: возможность получить внеочередной отпуск, дополнительный 14-дневный отпуск без сохранения зарплаты, защита от увольнения по инициативе работодателя (если ребёнок младше 14 лет или является инвалидом до 18 лет), право на сокращённый рабочий день и особые условия привлечения к ночным сменам, сверхурочной работе и командировкам (только с письменного согласия).
Одинокая мать вправе рассчитывать на стандартный налоговый вычет на ребёнка в двойном размере. Единственное условие — женщина официально трудоустроена, с её доходов уплачивается НДФЛ.
Елена Костюткина.
Адвокат Коллегии адвокатов № 1 г. Оренбурга, член экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области.
Финансовая поддержка включает несколько видов выплат: единовременное пособие при рождении ребёнка (26 941 рубль с 2025 года), ежемесячное пособие в размере 50−100% от регионального прожиточного минимума, выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет (от 10 104 до 68 995 рублей) и возможность получения средств из материнского капитала для малообеспеченных семей.
Хотя специальных выплат исключительно для матерей-одиночек не существует, они имеют приоритетное право на получение стандартных детских пособий из-за отсутствия второго дохода в семье.
«Помимо перечисленных финансовых преференций, одинокие родители также вправе рассчитывать на разнообразные региональные меры поддержки», — заключила Костюткина.
Напомним, с 1 апреля повысили ряд социальных выплат, которые положены семьям с детьми. Life.ru рассказывал, сколько составит прибавка и кто её получит.