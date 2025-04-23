Полностью отечественный Superjet совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

«Третий опытный “Суперджет” с заводским номером 97003, созданный нашей ОАК, присоединился к программе летных испытаний, совершив первый полет в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в посте Ростеха в telegram-канале. Отмечается, что полет проходил около 40 минут на высоте до трех километров и скорости до 500 км/ч. Тесты подтвердили стабильную работу самолета.