«Ростех»: полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полёт

«Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании», — подчеркнул генеральный директор «Объединённой авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех») Вадим Бадеха.