«Ростех»: полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полёт

Полностью импортозамещенный пассажирский самолёт SJ-100 совершил свой первый полёт, который провели в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».
Авиалайнер оснащён российскими двигателями ПД-8. Отмечается, что при испытаниях была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем.
«Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании», — подчеркнул генеральный директор «Объединённой авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех») Вадим Бадеха.
Напомним, в декабре глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах госкорпорации выпустить до 2030 года более 500 самолётов, включая 142 авиалайнера SJ-100.