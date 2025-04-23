В Иркутске возобновят ремонт цирка

Единственный цирк в Иркутске получил разрешение на продолжение реконструкции. Строительно-монтажные работы здания начнутся уже во втором квартале 2025 года. В планах устранить износ конструкций и усовершенствовать инженерные системы. Об этом КП-Иркутск сообщили в компании заказчика.