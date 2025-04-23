В Иркутске возобновят ремонт цирка

Единственный цирк в Иркутске получил разрешение на продолжение реконструкции. Строительно-монтажные работы здания начнутся уже во втором квартале 2025 года. В планах устранить износ конструкций и усовершенствовать инженерные системы. Об этом КП-Иркутск сообщили в компании заказчика.
— Появятся слоновник и конюшня, существующие помещения ждет перепланировка и ремонт для улучшения условий содержания животных. Реконструкция коснется систем вентиляции, отопления и водоснабжения. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, что повысит уровень безопасности, — прокомментировал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
К завершению работ площадь здания увеличится до 8 тысяч квадратных метров. Для зрителей выделят 1400 посадочных мест. На первом этаже организуют буфет, гардероб и зону для отдыха гостей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области могут проголосовать за объекты благоустройства.