Рак, как у Рахимовой, чаще всего поражает молодых спортсменов и подростков

«Повышенное внимание следует уделить молодым людям, которые имеют быстрый рост. Быстрое формирование костной ткани может привести к так называемым дисплазиям, то есть нарушениям закладки ткани, что является биологически рисковым фактором. В таких случаях следует внимательно следить за развитием организма, так как могут возникать пороги, за которыми скрывается возможность опухоли. Особенно это характерно для остогенных опухолей, таких как саркома Юинга, которые чаще всего развиваются в детском и юношеском возрасте. Также в группе риска находятся те, кто занимается спортом и подвергает свою растущую костную систему повышенным нагрузкам», — пояснил доктор.