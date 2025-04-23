Рак, как у Рахимовой, чаще всего поражает молодых спортсменов и подростков

Саркома Юинга — редкое онкологическое заболевание, которое чаще всего диагностируют у детей, подростков и молодых людей до 30 лет. Об этом aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин.
По его словам, в группе риска находятся в том числе спортсмены, чьи кости подвергаются интенсивным нагрузкам в период активного роста.
«Повышенное внимание следует уделить молодым людям, которые имеют быстрый рост. Быстрое формирование костной ткани может привести к так называемым дисплазиям, то есть нарушениям закладки ткани, что является биологически рисковым фактором. В таких случаях следует внимательно следить за развитием организма, так как могут возникать пороги, за которыми скрывается возможность опухоли. Особенно это характерно для остогенных опухолей, таких как саркома Юинга, которые чаще всего развиваются в детском и юношеском возрасте. Также в группе риска находятся те, кто занимается спортом и подвергает свою растущую костную систему повышенным нагрузкам», — пояснил доктор.
Евгений Черемушкин уточнил, что саркома Юинга развивается преимущественно в костной ткани, однако в редких случаях может поражать и мягкие ткани. Ранняя стадия опухоли часто остается незамеченной, так как ее трудно выявить на самых первых этапах.
«Опухоль может не проявлять симптомов, пока не начнет давить на нервы, вызывая такие симптомы, как головная боль, шум в ушах или неуверенность в движениях. В случае с опухолями головного мозга, например, первичные и вторичные опухоли могут проявляться через нарушения восприятия, что немедленно привлекает внимание врачей. Важно проходить регулярные осмотры, чтобы выявить возможные проблемы на самой ранней стадии», — добавил онколог.
Он также напомнил, что оценка фоновых заболеваний, таких как хронические воспаления или наследственные дисплазии, является важной частью профилактики.
«Эти состояния могут способствовать развитию опухолей, нарушая контроль иммунной системы. При наличии таких заболеваний пациент должен находиться под постоянным контролем, что помогает своевременно обнаружить проблемы и принять необходимые меры», — добавил Черемушкин.
Врач призвал молодых людей не пренебрегать ежегодными обследованиями, особенно если есть предрасположенность — наследственная или связанная с быстрым ростом и высоким уровнем физической нагрузки.
«Стоит отметить, что это заболевание, как правило, хорошо поддается лечению. Чтобы снизить риски, следует вести правильный образ жизни, избегать чрезмерных нагрузок и травм. Важно помнить, что травмированные участки, такие как заживающие костные мозоли, могут привести к нарушению клеточного деления и развитию опухолевой патологии», — заключил собеседник aif.ru.
Напомним, 21 апреля стало известно о смерти казахстанской блогерши Кристины Рахимовой. Девушка более двух лет боролась с редким видом рака — саркомой Юинга. Ее диагноз — поражение правой почки — был подтвержден в нескольких зарубежных клиниках. Однако позднее медики обнаружили метастазы в позвоночнике.