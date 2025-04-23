Дожди с грозами ожидаются в среду в большинстве регионов Казахстана

«Фронтальные разделы сохранят свое влияние на территорию РК, в связи с чем на большей части страны пройдут дожди с грозами, в горных районах Алматинской области в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туманы, усилится ветер, в Мангыстауской области с пыльными бурями. На западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −11−13, днем −22−24.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью −8−10, днем −20−22.
В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью −9−11, днем −23−25.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +20+25, ночью +9+14.
В области Улытау утром и днем на юге и востоке небольшая гроза. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Карагандинской области утром и днем на севере, юге и востоке дождь. Днем +20+25, ночью +5+15.
В Западно-Казахстанской области на западе, юге и севере гроза. Днем +21+26, ночью +10+15.
В Атырауской области на западе, севере и юге дождь. Днем +25+30, ночью +13+15.
В Мангистауской области на западе и в центре гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Актюбинской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.
В Костанайской области днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +21+26, ночью +7+12.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, днем на западе, севере и юге дождь. Днем +12+17, ночью +7+12.
В Павлодарской области утром и днем на западе, севере и востоке дождь. Днем +22+27, ночью +3+8.
В области Абай днем на западе, юге и в центре гроза. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе и юге гроза. Днем +15+20, ночью +3+8.
В Кызылординской области без осадков. Днем +28+33, ночью +10+15.
В Туркестанской области на юге, юго-востоке гроза. Днем +23+28, ночью +9+14.
В Жамбылской области на севере и юге в горах гроза. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Алматинской области на юге гроза, в горах ночью дождь со снегом, днем гроза. Днем +20+25, ночью +5+10.
В области Жетысу утром и днем на севере и юге в горах дождь, в центре гроза. Днем +18+23, ночью +1+6.
«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реке Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.