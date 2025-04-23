Дожди с грозами ожидаются в среду в большинстве регионов Казахстана

«Фронтальные разделы сохранят свое влияние на территорию РК, в связи с чем на большей части страны пройдут дожди с грозами, в горных районах Алматинской области в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туманы, усилится ветер, в Мангыстауской области с пыльными бурями. На западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.