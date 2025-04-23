Язык Зеленского до Лондона не доведет: он опять сболтнул лишнего

А сам Зеленский во время визита в Норвегию неожиданно начал бредить. Он заявил, что Крым умирает без украинцев. Там нет туристов. Раньше туда приезжало 3 миллиона туристов. Из них 2,8 миллиона украинцев. Они там отдыхали, это их полуостров. А сейчас туда туристов не завезешь. Да и природа умирает, добавил Зеленский.