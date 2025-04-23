22 апреля стало известно, что глава Госдепартамента Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где он должен был участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщила газета The New York Times.
Издание отмечает, что в Лондоне Вашингтон должен был представить план по урегулированию, одним из пунктов которого должно было быть признание Крыма российским. Но после того, как главарь киевского режима счел этот неприемлемым вариантом, поездка Рубио в Британию сразу отменилась.
Теперь, пишут журналисты, вообще неясно, кто будет представлять США в Лондоне. Пока известно лишь то, что для визита согласована кандидатура лишь спецпосланника США по Украине и РФ Кита Келлога. О спецпосланнике президента США Стивене Уиткоффе ничего не сообщается.
Отметим, что на переговоры приедут представители Франции и Британии, а Украину представят глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что американская делегация отправится в Лондон для переговоров по возможному прекращению огня в Украине и закреплению договоренностей. По его словам, под всеобъемлющим прекращением огня он подразумевает перемирие на земле, в небе и на море, к тому же оно должно распространяться на энергетические объекты.
А сам Зеленский во время визита в Норвегию неожиданно начал бредить. Он заявил, что Крым умирает без украинцев. Там нет туристов. Раньше туда приезжало 3 миллиона туристов. Из них 2,8 миллиона украинцев. Они там отдыхали, это их полуостров. А сейчас туда туристов не завезешь. Да и природа умирает, добавил Зеленский.