Раскрыто, как будут делить многомиллионное наследство скульптора Церетели

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года, оставив после себя более 5 тысяч произведений искусства и большое наследство в виде недвижимости и парка элитных автомобилей. Все это имущество через полгода после смерти скульптора смогут разделить между собой его родственники.
Чем владел Церетели.
Скульптор Церетели считался одним из самых богатых грузин в мире. В 2007 году газета The Georgian Times оценила его состояние в $2 млрд.
Согласно декларации за 2021 год, доход Церетели составлял свыше 60 млн рублей. Ему принадлежало в общей сложности около 57 тыс. кв. м. недвижимости.
Известно, что у скульптора в самом центре Москвы осталась шикарная квартира, она расположена рядом с парком искууств «Музеон». Церетели объединил две квартиры в одно пространство, суммарная площадь которого составляет свыше 230 кв. м. Средняя стоимость недвижимости в этом доме составляет 770 тыс. рублей. Жилье скульптора может стоить от 177 млн рублей.
У Зураба Церетели был дом в подмосковном поселке Переделкино. Еще при жизни скульптора там стал работать музей.
В общей сложности Церетели принадлежало шесть земельных участков, два жилых дома, несколько квартир и несколько десятков нежилых помещений.
Кроме того, у скульптора был парк элитных автомобилей. Ему принадлежали пять автомобилей Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Его годовой доход превышал 60 млн рублей.
Зураб Церетели оставил после себя также более 5 тысяч произведений: скульптур, картин, мозаик, фресок.
Кто может получить наследство Церетели.
У Церетели есть наследники. Во-первых, это дочь Елена. Также он воспитывал приемных дочерей Людмилу и Татьяну. С 2004 года он состоял в отношениях с искусствоведом и художником Татьяной Кочемасовой, но брак они не регистрировали. Также у скульптора трое внуков и четверо правнуков.
Если Церетели не оставил завещания, наследование будет проходить в определенном законом порядке очередности: родители, супруги и дети.
«На гражданских супругов или партнеров правила, установленные законом, относящиеся к наследованию, не распространяются. Если завещание было и отсутствуют лица, которые могли бы быть у него на иждивении, то имущество будет поделено согласно завещанию. Я предполагаю, что Зураб Константинович оставил завещание, в котором указаны все его близкие родственники», — пояснил aif.ru юрист Александр Хаминский.
От чего умер Церетели.
Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года. Смерть наступила в 01:30 мск. Причиной стала остановка сердца, рассказал помощник скульптора Сергей Шагулашвили.
Прощание с Зурабом Церетели состоится в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Мероприятие начнется в 12:00 часов. Похороны скульптора, по словам его внука Василия, пройду субботу, 26 апреля, в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.