Раскрыто, как будут делить многомиллионное наследство скульптора Церетели

«На гражданских супругов или партнеров правила, установленные законом, относящиеся к наследованию, не распространяются. Если завещание было и отсутствуют лица, которые могли бы быть у него на иждивении, то имущество будет поделено согласно завещанию. Я предполагаю, что Зураб Константинович оставил завещание, в котором указаны все его близкие родственники», — пояснил aif.ru юрист Александр Хаминский.