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Ростех рассказал о первом полёте полностью импортозамещенного SJ-10

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый успешный полет.

Источник: Комсомольская правда

Самолет SJ-100 («Суперджет»), полностью созданный на российских комплектующих и разработанный ОКБ «Яковлева» (группа «Ростех»), совершил первый успешный полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в корпорации.

«Третий опытный образец самолета “Суперджет” присоединился к программе летных испытаний», — рассказали в «Ростехе».

Сообщается, что все российские системы лайнера работали без сбоев. Самолет использовал отечественные двигатели ПД-8 и продемонстрировал отличную управляемость, а также устойчивость в полете.

Испытательный полет длился порядка 40 минут, в ходе которого самолет достиг высоты 3 км и развил скорость до 500 км/ч.

Ранее глава российского Минпромторга Антон Алиханов заявил, что первые полностью российские SSJ-100 поступят в авиакомпании страны уже в первом квартале 2026 года.