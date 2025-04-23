Ростех рассказал о первом полёте полностью импортозамещенного SJ-10

Самолет SJ-100 («Суперджет»), полностью созданный на российских комплектующих и разработанный ОКБ «Яковлева» (группа «Ростех»), совершил первый успешный полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в корпорации.
«Третий опытный образец самолета “Суперджет” присоединился к программе летных испытаний», — рассказали в «Ростехе».
Сообщается, что все российские системы лайнера работали без сбоев. Самолет использовал отечественные двигатели ПД-8 и продемонстрировал отличную управляемость, а также устойчивость в полете.
Испытательный полет длился порядка 40 минут, в ходе которого самолет достиг высоты 3 км и развил скорость до 500 км/ч.
Ранее глава российского Минпромторга Антон Алиханов заявил, что первые полностью российские SSJ-100 поступят в авиакомпании страны уже в первом квартале 2026 года.