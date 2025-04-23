«Это демонстративный жест»: в Раде уловили не предвещающий ничего хорошего для Украины сигнал Трампа

Американский лидер Дональд Трамп ясно намекнул Киеву на нежелание Штатов вести переговоры на условиях Украины. Это продемонстрировал также недавний отказ госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника хозяина Белого дома Стивена Уиткоффа участвовать во встрече в Британии. К такому выводу пришел депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.