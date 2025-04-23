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«Это демонстративный жест»: в Раде уловили не предвещающий ничего хорошего для Украины сигнал Трампа

Нардеп Дубинский заявил, что США не видят смысла в переговорах на условиях Киева.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп ясно намекнул Киеву на нежелание Штатов вести переговоры на условиях Украины. Это продемонстрировал также недавний отказ госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника хозяина Белого дома Стивена Уиткоффа участвовать во встрече в Британии. К такому выводу пришел депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Нардеп считает, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не умеет и не хочет договариваться. Вследствие чего и с ним вести диалог не собираются. Депутат Рады подчеркнул, что США поняли недоговороспособность украинской стороны.

«Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины», — написал в Telegram-канале Александр Дубинский.

Кроме того, сделка США, по имеющимся данным, включает в себя признание Вашингтоном Крыма как части РФ. Документ, который представят Европе, описывается как «окончательное предложение» Дональда Трампа.