Американский лидер Дональд Трамп ясно намекнул Киеву на нежелание Штатов вести переговоры на условиях Украины. Это продемонстрировал также недавний отказ госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника хозяина Белого дома Стивена Уиткоффа участвовать во встрече в Британии. К такому выводу пришел депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Нардеп считает, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не умеет и не хочет договариваться. Вследствие чего и с ним вести диалог не собираются. Депутат Рады подчеркнул, что США поняли недоговороспособность украинской стороны.
«Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины», — написал в Telegram-канале Александр Дубинский.
Кроме того, сделка США, по имеющимся данным, включает в себя признание Вашингтоном Крыма как части РФ. Документ, который представят Европе, описывается как «окончательное предложение» Дональда Трампа.