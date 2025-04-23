Онколог Черемушкин: в РФ могли бы вылечить умершую от рака блогера Рахимову

Блогер Кристина Рахимова на протяжении двух лет боролась с редким недугом — саркомой Юинга почки. Девушка лечилась в Казахстане, а также за границей, в том числе в Южной Корее. Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал, что в России эту болезнь легко диагностируют и лечат, используя ряд современных методов терапии, которые дают положительные прогнозы.
«Что касается саркомы Юинга, это своеобразная опухоль. Кроветворные ткани из определенных клеток, которые быстро развиваются. Такая категория достаточно быстро растущих опухолей, иногда и агрессивных, все же хорошо поддается терапевтическим мероприятиям. Конечно, бывают исключения, когда повторно возникают опухоли. Это уже клетки, которые, скажем, устойчивы к лечению. Впрочем, саркома Юинга неплохо поддается стандартной химиотерапии. Также не стоит забывать о существовании методов таргетного лечения», — рассказал онколог.
Он также напомнил, что саркома Юинга в основном развивается в костной ткани в области активного кроветворения и в раковой зоне.
21 апреля стало известно о смерти казахстанской блогерши Кристины Рахимовой, которая более двух лет боролась с редким видом рака — саркомой Юинга почки. Диагноз был подтвержден в нескольких зарубежных клиниках.
После операции по удалению почки состояние Рахимовой улучшилось, и она вернулась к активной жизни. Однако летом 2024 года болезнь начала прогрессировать: врачи выявили метастазы в позвоночнике. Вскоре стало ясно, что лечение за границей не принесло ожидаемых результатов.
Весь этот период рядом с Кристиной был ее муж Санжар, который поддерживал супругу, сопровождал на лечение и помогал собирать средства для терапии. В начале апреля Рахимова решила вернуться домой, где 21 апреля она скончалась.