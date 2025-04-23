Онколог Черемушкин: в РФ могли бы вылечить умершую от рака блогера Рахимову

«Что касается саркомы Юинга, это своеобразная опухоль. Кроветворные ткани из определенных клеток, которые быстро развиваются. Такая категория достаточно быстро растущих опухолей, иногда и агрессивных, все же хорошо поддается терапевтическим мероприятиям. Конечно, бывают исключения, когда повторно возникают опухоли. Это уже клетки, которые, скажем, устойчивы к лечению. Впрочем, саркома Юинга неплохо поддается стандартной химиотерапии. Также не стоит забывать о существовании методов таргетного лечения», — рассказал онколог.