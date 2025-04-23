Житель Новосибирской области внезапно стал миллионером

Напомним, что с 2014 года в России проводятся исключительно государственные лотереи, цель которых — финансирование социальных программ в области физической культуры и спорта. В почтовых отделениях можно приобрести билеты как тиражных, так и моментальных лотерей. Выигрыш до 15 000 рублей можно получить непосредственно на «Почте России».