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Житель Новосибирской области внезапно стал миллионером

Билет флагманской лотереи стоил всего 100 рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

Житель Новосибирской области стал миллионером, купив лотерейный билет в почтовом отделении, сообщает пресс-служба «Почты России». В результате он выиграл 10 миллионов рублей. Победитель приобрёл билет всего за 100 рублей в почтовом отделении за несколько дней до розыгрыша.

Напомним, что с 2014 года в России проводятся исключительно государственные лотереи, цель которых — финансирование социальных программ в области физической культуры и спорта. В почтовых отделениях можно приобрести билеты как тиражных, так и моментальных лотерей. Выигрыш до 15 000 рублей можно получить непосредственно на «Почте России».