Менее половины россиян поддержали выплаты беременным школьницам

Ранее в нескольких регионах России были введены выплаты для беременных школьниц. В Кемеровской области правительство в конце марта утвердило пособие в 100 000 рублей, которое начисляется после 22 недель беременности при условии регистрации. В Тверской области сумма та же, но пособие полагается с 15 недель беременности. В Брянской области выплаты составляют 150 000 рублей для школьниц с сроком беременности более 12 недель. Все три меры вступили в силу с 1 января 2025 года, и выплаты получат девушки, вставшие на учет с этого времени. Власти Орловской области 25 марта объявили о введении программы единовременной финансовой поддержки для беременных подростков на сумму 100 тысяч рублей. Однако в Свердловской области омбудсмен Игорь Мороков выступил против данной меры.