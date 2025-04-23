В Перми пройдет конкурс «Душой исполненный полет»

В дни конкурса в «Губернию» приглашаются все, кому интересен классический танец и современная хореография, кто хочет научиться чему-то новому, увидеть интересные хореографические решения. Открытыми для зрителей будут и конкурсные показы, и гала-концерт, который состоится 27 апреля в 14.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния». Вход на них свободный.