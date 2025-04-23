В Перми пройдет конкурс «Душой исполненный полет»

С 25 по 27 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится всероссийский конкурс любительских коллективов и сольных исполнителей классического танца «Душой исполненный полет» (6+). Большое хореографическое событие будет посвящено памяти Народного артиста СССР Игоря Алексеевича Шаповалова.
Конкурс «Душой исполненный полет» состоит из двух этапов. Первый тур был заочным и завершился в конце марта. На финальный, очный тур в Пермский дом народного творчества приедут коллективы и исполнители из Омска, Бора Нижегородской области, Кирова, Краснодара, Перми и территорий Прикамья. На сцене большого концертного зала «Губернии» будут выступать более 300 конкурсантов.
Участники двух возрастных категорий (10−14 и 14−30 лет) выступят в трех номинациях:
— классический танец (авторские постановки или образцы классического наследия);
— характерный танец;
— современная хореография на основе классического танца, demi классика.
Специально для всероссийского конкурса «Души исполненный полет» в Перми был разработан Гран-при фестиваля. Это изделие ручной работы, каменная статуэтка, выполненная по мотивам фотографий различных ролей советского и российского артиста балета, хореографа, Народного артиста СССР Игоря Алексеевича Шаповалова. Ее изготовили мастера-камнерезы Пермского края из селенита.
Гран-при вручат на гала-концерте конкурса в воскресенье, 27 апреля, в 14:00.
Помимо конкурсных выступлений участников ждет образовательная программа. По окончании курсов «Современное содержание и технологии в организации творческого и образовательного процесса в области хореографического искусства» участники получат соответствующий документ. Курсы организованы совместно с Пермским государственным хореографическим училищем.
А для пермяков конкурс «Души исполненный полет» — это возможность прийти на выступления балетных артистов из разных регионов России и территорий Пермского края.
В дни конкурса в «Губернию» приглашаются все, кому интересен классический танец и современная хореография, кто хочет научиться чему-то новому, увидеть интересные хореографические решения. Открытыми для зрителей будут и конкурсные показы, и гала-концерт, который состоится 27 апреля в 14.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния». Вход на них свободный.
Также всем поклонникам хореографии адресован балет на музыку Джоаккино Россини «Лавка чудес», который представит театр балета Fouetté. Волшебный балет в двух действиях можно будет увидеть на большой сцене «Губернии» 25 апреля в 19:00. Вход по билетам, действует Пушкинская карта.