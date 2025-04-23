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«Зенит» крупно победил «Парму» в первом матче плей-офф

Соперники встретились в Санкт-Петербурге.

Источник: БЕЛТА

В Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф. Пермская «Парма» провела первый матч четвертьфинальной серии в Санкт-Петербурге против «Зенита».

«Зенит» одержал убедительную победу со счетом 102:68 (22:16, 25:21, 29:14, 26:17). За матчем с трибун КСК «Арена» наблюдали 3376 зрителей.

Лидерами в составе «Зенита» стали: Бэйкон (21 очко), Жбанов (13), Алекс Пойтресс (11); «Пармы» — Хэмм (21) и Уиттакер (10).

Второй матч серии плей-офф вновь состоится в Санкт-Петербурге 24 апреля. В Пермь соперники переедут 27 апреля (0+).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, четвертьфинальная серия проходит до трех побед одной из команд. В регулярном сезоне 2024−2025 «Зенит» занял первое место, «Парма» — восьмое.