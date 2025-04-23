В аэропорту Иркутска инспекторы проконтролировали ввоз 16 тысяч суточных цыплят

Отметим, что за этот период на ветеринарном пункте оформили 12 кошек и собак, которые вместе с хозяевами отправились в Хорватию, Вьетнам, Корею, Таиланд и другие страны. Все правила перевозки были соблюдены, нарушений не выявлено.