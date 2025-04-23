В аэропорту Иркутска инспекторы проконтролировали ввоз 16 тысяч суточных цыплят

В аэропорту Иркутска проконтролировали ввоз и вывоз различной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, товар проверяли на соответствие установленным нормам.
Так с 28 марта по 18 апреля 2025 года инспекторы досмотрели более 10,7 тысяч шкурок соболя, которые самолетом доставили в аукционные дома Санкт-Петербурга. Проверили 16,3 тысячи суточных цыплят, привезенных из Тульской области.
— Помимо этого проверили 4,1 тысячи аквариумных рыбок и гидробионтов из Москвы и Московской области, 86,7 кг мяса и мясопродуктов из Московской области и Алтайского края, 1,5 тонны рыбы и морепродуктов, 450 кг кормов и кормовых добавок, 258,6 кг готовых продуктов при погрузке в Камчатский край, — сообщает пресс-служба Управления.
Отметим, что за этот период на ветеринарном пункте оформили 12 кошек и собак, которые вместе с хозяевами отправились в Хорватию, Вьетнам, Корею, Таиланд и другие страны. Все правила перевозки были соблюдены, нарушений не выявлено.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области открыли понтонную переправу через реку Лену.