Основателя Давосского форума Шваба заподозрили в финансовых махинациях

Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) начал расследование в отношении основателя форума, бывшего председателя Клауса Шваба. Его подозревают в финансовых махинациях и этических проступках. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В минувший понедельник, 21 апреля, что Шваб покинул свой пост, а временно исполняющим обязанности председателя стал зампредседателя Питер Брабек-Летмат. Сам Шваб заявил, что уходит из-за своего возраста — ему 88 лет.
Источники WSJ сообщают, что Совет попечителей ВЭФ начали расследование после получения анонимного письма, в котором говорилось, что Шваб просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени, а также использовал средства форума для оплаты массажей в отелях. Его жена Хильда проводила «символические» встречи в рамках форума с целью оправдать поездки на отдых за счет организации.
В ВЭФ сообщили, что серьезно отнеслись к письму, однако пока полученная информация недоказанная. Теперь совет ожидает результатов расследования.
Напомним, ВЭФ в Давосе является площадкой, целью которой назвали «содействие мировому сообществу в решении вопросов экономического развития». Последний форум прошел в конце января 2025 года.