Основателя Давосского форума Шваба заподозрили в финансовых махинациях

Источники WSJ сообщают, что Совет попечителей ВЭФ начали расследование после получения анонимного письма, в котором говорилось, что Шваб просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени, а также использовал средства форума для оплаты массажей в отелях. Его жена Хильда проводила «символические» встречи в рамках форума с целью оправдать поездки на отдых за счет организации.