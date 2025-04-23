Желающих похудеть предупредили об опасности «лечебного голодания»

«Примерно две трети из потерянного веса представляет собой мышечная масса, и всего одна треть — жировая масса», — отметила Михалева в беседе с «Газетой.Ru». Она предупредила, что потеря мышц может привести к развитию остеопороза, саркопенического ожирения, инсулинорезистентности и других опасных для здоровья состояний. Врач добавила, что с возрастом восстановить утраченные мышцы становится все сложнее: после 50 лет этот процесс практически невозможен. Кроме того, голодание может вызвать метаболический ацидоз или кетоз, негативно влияющие на желудочно-кишечный тракт и общее состояние организма.