Желающих похудеть предупредили об опасности «лечебного голодания»

«Лечебное голодание» может привести к развитию остеопороза и инсулинорезистентности, заявила Михалева.
Голодание приводит не к потере жира, а к утрате мышечной массы. Об этом сообщила врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева. По ее словам, подобная практика может нанести серьезный вред организму, особенно если человек уже перешагнул 30-летний рубеж.
«Примерно две трети из потерянного веса представляет собой мышечная масса, и всего одна треть — жировая масса», — отметила Михалева в беседе с «Газетой.Ru». Она предупредила, что потеря мышц может привести к развитию остеопороза, саркопенического ожирения, инсулинорезистентности и других опасных для здоровья состояний. Врач добавила, что с возрастом восстановить утраченные мышцы становится все сложнее: после 50 лет этот процесс практически невозможен. Кроме того, голодание может вызвать метаболический ацидоз или кетоз, негативно влияющие на желудочно-кишечный тракт и общее состояние организма.
Михалева уточнила, что несмотря на некоторые положительные эффекты голодания — такие как снижение массы тела и улучшение показателей глюкозы с инсулином — эта практика не рекомендована людям с хроническими заболеваниями, детям и пожилым. Диетолог также предупредила о риске серьезных осложнений, вплоть до тромбоэмболии глубоких вен из-за обезвоживания и дефицита белка. Частое использование клизм при голодании может вымывать полезную микробиоту кишечника и увеличивать риск заболеваний органов пищеварения.
Ранее диетологи советовали для безопасного снижения веса отдавать предпочтение низкокалорийным овощам с высоким содержанием клетчатки, подчеркивая важность сбалансированного рациона и достаточного потребления белка. Специалисты предупреждали, что строгие овощные или другие монодиеты, а также резкое ограничение калорийности питания могут привести к дефициту белков, ослаблению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.